15.º Aniversário do JALLC da NATO

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e Comandante Supremo das Forças Armadas presidiu, em Lisboa, à Cerimónia Comemorativa do 15.º Aniversário do Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC) da NATO.

À chegada ao JALLC, o Presidente da República reuniu-se com o Supreme Allied Commander Transformation (SACT), General Denis Mercier, com o Comandante do JALLC, Brigadeiro-General Mário Barreto, com o Ministro da Defesa Nacional (MDN), José Azeredo Lopes, e com o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), General Artur Pina Monteiro.

Após a reunião deu-se início à cerimónia com a integração das bandeiras e a execução do Hino Nacional, seguiram-se as intervenções do Comandante do JALLC, Brigadeiro-General Mário Barreto, do SACT, General Denis Mercier, e do Presidente da República.

Na seguimento das intervenções, o Brigadeiro-General Mário Barreto entregou 13 diplomas a funcionários do JALLC, tendo o Presidente da República imposto a Medalha de Serviços distintos, Grau Prata, ao Tenente Coronel Paulo Gonçalves, e a Medalha da Cruz de S. Jorge, 3ª Classe, a Jodie Ann Lazell.

A cerimónia terminou com a execução do Hino da NATO e a desintegração das bandeiras, tendo, já no hall de entrada do edifício do JALCC sido descerrada uma placa alusiva à data e o Presidente da República assinado o Livro de Honra.