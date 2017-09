Programa Escolar do CAP começa esta semana

O Programa Escolar do Centro Ambiental do Priolo (PECAP) para o ano letivo 2017/2018, tem início esta semana. No decorrer deste ano letivo irão ser desenvolvidas diversas atividades escolares abrangendo jovens estudantes de diversas escolas da Ilha de São Miguel, com idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos ou mais.

Este é um programa anual, realizado no âmbito do projeto LIFE+ Terras do Priolo, no qual já participaram perto de 19 000 alunos. Neste são disponibilizadas várias atividades lúdico-didáticas que pretendem enriquecer os conteúdos programáticos escolares com atividades relacionadas com a biodiversidade terrestre dos Açores, ecossistemas (serviços e funcionamento), habitats prioritários do arquipélago, a sua importância, ameaças e o que está a ser feito para os proteger.

Estas atividades são normalmente realizadas por técnicos do Centro Ambiental do Priolo (CAP) em contexto de sala de aula. No entanto, também são realizadas ações de campo, onde os alunos são levados a descobrir habitats tão importantes como a Floresta Laurissilva ou as Turfeiras. Nestes, os alunos ficam a conhecer espécies tão raras como o Priolo ou algumas espécies de plantas únicas que só podemos encontrar nestas áreas, como por exemplo a Ginja-do-mato e os Musgos. Adicionalmente são ainda organizadas, no âmbito deste Programa Escolar, diversas ações de voluntariado, palestras, atividades de laboratório e exposições, conforme o interesse e necessidade dos professores.

As atividades do PECAP, para além de apresentarem grande diversidade, estão desenhadas a pensar em alunos de todas as idades e níveis de ensino, do pré-escolar, ao ensino básico e secundário. Este Programa conta com mais de 20 atividades e é considerado fundamental para a sensibilização ambiental dos jovens micaelenses, relativamente à conservação do Património Natural dos Açores (Floresta Laurissilva, Turfeiras, Priolo, entre outros) e este ano apresenta mais novidades.