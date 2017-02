Fugitivos estão a ser capturados

Um dos três reclusos que fugiram no domingo do Estabelecimento Prisional de Caxias já terá sido capturado, confirmou hoje o sub-diretor da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Paulo Moimenta de Carvalho.

“Neste momento temos um indivíduo sob custódia e o outro muito perto de o ser, pois a sua área de intervenção já está delimitada“, afirmou à Renascença.

De acordo com o Jornal de Notícias, foram duas as detenções. O jornal informa que dois homens terão sido interceptados no Aeroporto de Barajas, em Madrid.

Um português, que também conseguiu escapar da prisão, continua a monte mas, segundo a RTP, a sua detenção está para breve.

Durante a madrugada de domingo, três homens (dois chilenos e um português) fugiram da prisão do Estabelecimento Prisional de Caxias depois de terem serrado as grades de uma janela e cortado uma vedação. Os reclusos tinham entre 29 e 30 anos e estavam presos preventivamente na mesma cela.

Aguardavam “julgamento por crimes de furto e roubo em processos criminais distintos”, adiantou a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.