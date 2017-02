“Os 4 Pais Mosqueteiros” em competição inédita de esgrima

No âmbito da II Prova Nacional de Infantis da época 2016/2017, decorreu uma competição Inédita no esgrima intitulada “Os 4 Pais Mosqueteiros”, onde jogaram entre si quatro pais federados de alguns dos atletas que estiveram a competir neste torneio realizado, no passado dim de semana em Santana.

O Torneio serviu para demonstrar que a esgrima não tem idade e valorizar o apoio dos pais na prática desportiva dos filhos. O Torneio foi bastante competitivo e foi jogado até ao limite das capacidades físicas dos participantes.

O 1º dos 4 Pais Mosqueteiros foi Leonardo Pires; em 2º ficou Victor Machado e o 3º posto foi ocupado por Marisol Plácido (CD1ºMaio) e Marco Freitas, todos do CD1ºMaio. A AERAM conta promover mais iniciativas destas e espera que mais Pais aceitem o desafio.