PCP alerta para “o que falta fazer” no Curral após o aluvião do 20 de fevereiro

O PCP esteve na Freguesia do Curral das Freiras, com o objectivo de alertar para o que falta fazer sete anos passados da aluvião do 20 de Fevereiro de 2010. A iniciativa comunista contou com a voz de Alexandre Fernandes, deputado municipal em Câmara de Lobos nas declarações à comunicação social.

A Freguesia do Curral das Freiras foi um dos locais da região mais afectados pela intempérie, com perda de vidas humanas infelizmente.

O PCP lamenta profundamente que, passado tanto tempo, e depois de tantos milhões de euros gastos na recuperação dos danos materiais causados, subsistam situações por resolver. Falamos concretamente desta estrada que atravessa a Ribeira do Cidrão, única via de acesso às populações da Fajã dos Cardos e Fajã Escura. Têm sido feitos constantes remendo no pavimento, mas o perigo eminente do aluimento da estrada, sobretudo na época das chuvas, com a agravante de a jusante a ribeira passar por populações, bem como por este ser um afluente da Ribeira dos Socorridos, com todas as estrutura industriais que encontramos no seu troço final. É inadmissível que tenham sido usadas verbas da “Lei de Meios” em obras de necessidade e qualidade duvidosas, e em locais que não foram nem de perto, nem de longe atingidos pelo temporal de 20 de Fevereiro, e situações como esta que no entender do PCP já deveriam estar solucionadas há muito tempo.