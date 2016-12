Marcelo concede seis indultos por “razões humanitárias”

Jorge Sampaio concedeu 437 indultos durante os seus dois mandatos como Presidente da República e Cavaco Silva apenas 197 no mesmo intervalo de 10 anos. Cavaco aprovou três indultos no final de 2015: dois de extinção da pena de prisão e um de revogação da ordem de expulsão do país.

Os indultos são uma medida individual de clemência prevista no artigo 134º alínea f) da Constituição, podendo traduzir-se num perdão total ou parcial de penas de prisão mas também na revogação de penas acessórias de expulsão do país aplicadas a reclusos estrangeiros.

