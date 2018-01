Arguido por maus tratos a animal de companhia

Shares

O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental do Fundão, ontem, dia 18 de janeiro, resgatou um canídeo com sinais de maus tratose abandono num imóvel, na localidade de Alcaria.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares encontraram no quintal de um imóvel, um cão subnutrido e negligenciado pelo seu proprietário, o qual foi constituído arguido por alegada prática de um crime de maus tratos a animal de companhia.

O canídeo recolhido, após ser assistido por um veterinário, foi entregue no Centro de Recolha Oficial do Fundão, como medida de salvaguarda para prestação de cuidados, proteção e bem-estar.