O Comando Territorial de Castelo Branco organiza, no próximo dia 17 de maio, no Cine Teatro Avenida, um seminário relativo ao tema “A violência doméstica nas crianças e nos jovens”, com o objetivo de debater, conhecer e fornecer ferramentas de trabalho a profissionais de todas as áreas intervenção, no que respeita às causas, e origens e soluções.

O seminário será dividido em três painéis: Crianças e jovens como potenciais agressores – educar para a não-violência; As figuras parentais num ambiente de violência – retirar ou manter o contacto?; e As crianças em ambiente de violência doméstica – como as proteger?

Esta iniciativa pretende: Alertar consciências quando à violência doméstica – provocar reação à letargia reinante; Promover/reforçar ligações entre instituições; Debater a nível local a violência doméstica e o impacto que esta tem em crianças e jovens, atendendo ao número de casos (que aumentam) no distrito; Reconhecer os sinais que as crianças e jovens poderão manifestar quando estão a passar por dificuldades/situações críticas; Conhecer outras práticas no ‘tratar’ das situações de violência doméstica; Desenvolver formas de apoiar as crianças e de lidar com comportamentos desviantes; Oferecer apoio e informações sobre recursos disponíveis aos intervenientes, particularmente às vítimas de violência doméstica; Promover conhecimentos a militares da Guarda Nacional Republicana e alunos do Instituto Politécnico de Castelo Branco e da Universidade da Beira Interior, bem como de escolas secundárias do distrito e população em geral.