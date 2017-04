Luísa Beirão hospitalizada após violenta agressão

Luísa Beirão foi vítima de um grave episódio de agressão física. A manequim foi transportada pelo INEM e deu entrada no Hospital de São José, em Lisboa. De acordo com o JN, Luísa Beirão esteve a aguardar por uma “avaliação em cirurgia maxilo facial”. A polícia esteve no local para apurar detalhes e registar a ocorrência, no entanto, a manequim não quis revelar o nome do agressor.

Uma fonte do hospital adiantou que a apresentadora “não está em bom estado após agressão”. No entanto, o agente da ex-manequim declarou que Luísa “não está com o rosto desfigurado”, acrescentando ainda que não sabe indicar como a agressão aconteceu. O agente garante não saber “mais nada porque a Luísa, como se sabe, não fala da sua vida privada”.

As últimas notícias dão conta que, após dar entrada no hospital, pelas 8h30 da manhã, Luísa Beirão foi submetida a vários exames e vista pela unidade de cirurgia, tal era o real estado do seu rosto. Agora, após o susto, a ex-manequim está em casa. “Ela não está no hospital neste momento. Teve de passar no hospital, sim, mas está tudo bem [com ela], não está nada desfigurado. Está linda como sempre”, disse o agente. Sobre a alegada violência, o profissional não quis comentar detalhes.

Recorde-se que, em 2012, Beirão admitiu publicamente ser vítima de violência doméstica.

O agressor era o ex-marido e ex-jogador do Sporting, Miguel Pedrosa, que, mais tarde, acabou por ser absolvido das acusações em tribunal. No ano seguinte, a manequim impediu, através de uma providência cautelar, que o ex-namorado Filipe Gomes de se aproximasse de si e dos seus filhos.