Cantores Sandra&Ricardo em homenagem a Max na Igreja do Socorro

A dupla internacional Sandra&Ricardo participa nas comemorações do Centenário de Aniversário do Max, artista que tem influenciado desde os seus inícios a carreira da dupla.

Este sábado, a partir das 11 horas, na Igreja do Socorro, no Funchal, Sandra&Ricardo oferecem uma homenagem ao artista madeirense interpretando algumas das músicas que o fizeram reconhecido. “É com grande honra que aceitamos este convite, porque Maximiano de Sousa faz parte de nós. Nascemos, crescemos ouvindo esta grande voz. Acho que não há madeirense, mesmo nenhum português, que não conheça alguma música do Max. Numa altura onde não era fácil a difusão e a internacionalização, o grande Maestro conseguiu ser reconhecido pelo mundo fora”, destaca a cantora Sandra, quem junto ao seu irmão Ricardo gravou no seu quarto álbum, intitulado “Por amor a Portugal”, várias músicas do cantor madeirense que nasceu há 100 anos.

África do Sul, Inglaterra, Suíça, Espanha, foram locais visitados musicalmente pelos artistas. O ano de 2017 esteve marcado pela expansão do seu trabalho artístico musical por diferentes países, e para este ano Sandra&Ricardo assinalam que vão continuar noutras paragens junto aos nossos portugueses, e não só. “Seguiremos a nossa ‘rota dos descobrimentos’, levando a cultura à espaços desconhecidos e reencontrando palcos que nos tem deixado enormes satisfações. O público manda, onde queiram que nos estejamos, ai iremos”, ressalta o jovem tenor Ricardo.

Assim mesmo, a dupla informa que estará em várias iniciativas nos próximos dias na Região Autónoma da Madeira, ressaltando a “Semana das Línguas” da Escola Básica “Gonçalves Zarco”, e no Espectáculo “Canções de ontem, hoje é sempre”, comemorando o dia de São Valentim, e organizado pela Casa do Povo de São Martinho.