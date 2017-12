Artistas Sandra e Ricardo atuam no Cabo

Shares

A dupla internacional Sandra&Ricardo visita a Cidade do Cabo onde irão atuar, participando em várias iniciativas junto da comunidade lusa, como parte da sua Tournée ‘SouthAfrica2017’, irão se realizar diversos eventos em clubes e associações.

Para este domingo, dia 10, a partir das 14 horas, os artistas atuam na Festa de Natal dos portugueses em Capetown, cidade sul-africana que reúne uma importante representação dos nascidos na terra de Camões. “Contentes estamos pelo carinho e apoio obtido dos portugueses na África do Sul. Muito obrigado a todos os que tem contribuído com o sucesso desta tournée. Já é a terceira vez que visitamos estas terras, e cada momento nos permite conhecer mais sobre instalação ao longo da história e como vivem atualmente os portugueses”, relata o cantor Ricardo.

Johannesburgo, Pretoria, Benoni, foram alguns dos espaços que receberam a dupla desta vez. “Não é só subir ao palco e cantar, gostamos de conhecer tudo o relacionado com os nossos, e semear a vontade de continuar com os costumes e tradições lusas mais além das fronteiras. A grande responsabilidade e dos pais e avós, que ensinem a riqueza que oferece Portugal apesar das distancias físicas. Senão com uma cultura tão diferente, Portugal vai ficar esquecido para as novas gerações, e não é isso o que queremos”, destaca a cantora Sandra.

Desta forma, a dupla também aproveita esta estadia no país sul-africano para gerar conteúdo para o programa semanal que apresentam e conduzem ‘Oye mi canto’, transmitido pelo Posto Emissor do Funchal, e que procura homenagear aos portugueses pelo mundo, saber através das suas vivências como são e como se desenvolvem. Sandra&Ricardo, Compadres da Academia Mãe.

Já atuaram em vários Congressos Mundiais, e em Almoços e Jantares da Academia do Bacalhau pelo mundo. E nesta oportunidade Sandra&Ricardo foram declarados Compadres da Academia Mãe. “É uma grande honra ser membros desta instituição, reconhecida entre os portugueses, no local onde a quase cinquenta anos foi criada. Conhecemos há muito tempo o trabalho e compromisso social das Academias, um grande apoio em prol dos mais necessitados”, ressalta a artista Sandra.

É importante destacar, que as Academias do Bacalhau são tertúlias de amigos, sem finalidades políticas, religiosas ou comerciais, com a intenção de fomentar e desenvolver laços de amizade, cooperação e confraternização, que contribuíam para a difusão da cultura e valores tradicionais dos países onde existam Academias, apoiando com especial destaque a instituições de beneficência.