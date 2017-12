Exposição de presépios no Instituto para a Qualificação

Shares

No âmbito do Projeto Eco-Escolas, cerca de uma centena de formandos dos diversos cursos ministrados no Instituto para a Qualificação, IP-RAM – Centro de Formação Profissional da Madeira (IQ, IP-RAM-CFPM) (Esteticista, Técnico de Mecatrónica Automóvel, Serralharia Civil, Operador de Manutenção Hoteleira e Técnico de Manutenção Industrial, Técnico de Geriatria, Técnico de Distribuição, Técnico de Massagem e Bem-estar e Técnico de Animação e Informação Turística) construíram oito presépios, uma árvore de Natal e diferentes ornamentos natalícios com materiais reutilizados e alusivos a cada área de formação.

O resultado deste esforço e imaginação, para o qual contribuíram também os formadores e monitores do IQ, IP-RAM-CFPM, está patente numa exposição, no CFPM, até ao dia 15 de janeiro de 2018.