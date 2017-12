Lufthansa é a única companhia aérea de cinco estrelas na Europa

Shares

A Lufthansa recebeu hoje, como primeira companhia aérea fora da Ásia, a certificação de cinco estrelas da empresa britânica especialista em aviação Skytrax.

Assim, a Lufthansa é colocada no grupo seleto de dez companhias aéreas a quem foi dada esta avaliação. Há já vários anos que o júri da Skytrax tem dado cinco estrelas à First Class da Lufthansa – agora toda a companhia aérea recebeu esta mesma certificação.

“Esta distinção é um reconhecimento bem merecido dos grandes esforços que temos empreendido para de novo tornar a Lufthansa uma das companhias aérea de topo líder do mundo”, disse Carsten Spohr, presidente do Conselho de Administração da Deutsche Lufthansa AG. “Fizemos grandes investimentos na nossa frota, renovámos as nossas cabinas, introduzimos serviços digitais, abrimos novas lounges e melhorámos o nosso serviço a bordo e em terra. A combinação de ofertas de topo com qualidade e o profissionalismo dos nossos colaboradores deram à Lufthansa o estatuto de cinco estrelas”, acrescentou Carsten Spohr. “Todos na Lufthansa estão hoje orgulhosos com esta certificação, especialmente os nossos colegas nas cabinas e nos cockpits e em terra que cumprem a promessa de serviço de topo todos os dias ao interagir com os nossos passageiros. Estou convencido que o fator mais importante para a nossa quinta estrela foi o facto de termos os melhores funcionários de todas as companhias aéreas”.

Edward Plaisted, CEO da Skytrax, confirma: “A Lufthansa foi distinguida com o estatuto de companhia aérea de 5 estrelas. Foi a primeira companhia aérea a receber esta certificação. É um claro reconhecimento das melhorias que a companhia aérea fez nos últimos anos, especialmente em todas as áreas de contacto direto com os clientes”.

Os avaliadores da Skytrax viajam tendo em conta a perspetiva do passageiro. Para as suas decisões, avaliam a qualidade do serviço de companhia aérea em terra e no are m 800 categorias, que incluem o serviço a bordo, o conforto do assento, o catering, as medidas de segurança, o entretenimento a bordo, as ofertas duty-free e muitos outros serviços. Para a Skytrax, a coerência e a consistência com que a Lufthansa avançou para a modernização do seu produto foi um ponto-chave na decisão para a atribuição da quinta estrela. Por exemplo, as cabinas de First, Business, Premium Economy e Economy foram totalmente renovadas nos últimos anos. A companhia aérea aumentou o seu serviço de restaurante na First Class e na Business Class, melhorando o toque personalizado em relação aos passageiros. E é também importante olhar mais longe: uma nova Business Class que irá ser instalada em 2020 no Boeing 777-9, e as novas – e ainda melhores – Premium Economy e Economy Class. A Lufthansa também ganhou pontos com a nova app e com um variado leque de serviços digitais em terra e a bordo, com o objetivo de aumentar a utilização de oportunidades digitais, para assim desenvolver ofertas e serviços personalizados para os passageiros da Lufthansa.