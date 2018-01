Lufthansa: Check-in automático para um início suave de viagem

Shares

Os passageiros da Lufthansa irão agora poder começar a sua viagem ainda mais descansados. A partir de agora, irão beneficiar de um processo de check-in automático para todos os voos dentro da Alemanha e para destinos na Europa. O cartão de embarque para voos reservados até 24 horas antes da partida será enviado automaticamente ao passageiro 23 horas antes da partida – sem necessidade de qualquer check-in manual. Este novo procedimento fará poupar tempo e torna mais fáceis as preparações da viagem. De modo a poder usar este novo serviço, os clientes da Lufthansa só têm que inserir os seus dados pessoais e as suas preferências nas suas contas de Miles & More ou no perfil iD da Lufthansa.

Pretende alterar o seu lugar ou cancelar o seu check-in? Pretende ativar uma etiqueta eletrónica de bagagem ou teledescarregar um jornal eletrónico? Todos os serviços que os clientes podiam usar até agora continuam disponíveis com o procedimento de check-in automatizado. O serviço está a ser oferecido para voos dentro da zona Schengen assim como para viagens de camioneta ou de comboio no Lufthansa Express Rail e no Lufthansa Bus. O check-in automático não é possível para viagens de avião fora a da zona Schengen. Neste caso, os passageiros terão de fazer o check-in manualmente. Qualquer passageiro que não desejar usar este serviço pode desativar a opção em qualquer momento no seu perfil de cliente. Os clientes que não tenham um iD da Lufthansa ou uma conta Miles & More podem aderir ao serviço de check-in automático usando a hiperligação que vem na confirmação da reserva. O serviço será então válido somente para o voo em questão.

No ano passado, a Lufthansa foi distinguida com o “IATA Fast Travel Platinum Award” pelo seu leque de opções de autosserviço. Com este prémio, a IATA distingue as companhias aéreas que ofereçam pelo menos 80 por cento de opções de autosserviço aos seus passageiros na área de check-in, embarque ou recolha de bagagem.