Binter lança um novo Bintazo para as ligações das Canárias a Lisboa e Madeira

A Binter lançou, nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, um novo Bintazo que permitirá aos seus passageiros adquirir bilhetes a preços mais reduzidos, para voar desde os vários destinos internacionais, como é o caso de Lisboa e Madeira, operados pela companhia para as Canárias. A oferta também se aplicará às ligações com a Ilha do Sal, Agadir, Marraquexe, Casablanca e Banjul.

O novo Bintazo aplicar-se-à a bilhetes adquiridos entre segunda-feira, 29 de janeiro, e segunda-feira, 12 de fevereiro, para voar no período compreendido entre 1 de março e 30 de junho de 2018.

O preço mínimo por trajeto é de 98,00€, para as ligações de Lisboa, e 71,09€ para as ligações da Madeira, no caso de viagens de ida e volta.

As pessoas que queiram aproveitar esta promoção podem adquirir os bilhetes através dos canais habituais de venda da companhia: www.bintercanarias.com, pela app da Binter, pelo telefone 034 902 391 392, agências de viagens e balcões nos Aeroportos, onde poderão consultar as condições e preços para os diversos destinos.