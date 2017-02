Lufthansa acrescenta novos destinos turísticos atrativos à sua rede europeia para o verão de 2017

As companhias aéreas do Grupo Lufthansa – Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa e Swiss International Air Lines – vão voltar a ser muito atrativas para os passageiros de lazer neste verão. Como sempre, os passageiros podem contar com o alto nível de serviço, qualidade e fiabilidade do Grupo Lufthansa.

No horário de verão de 2017, as companhias aéreas irão oferecer aos seus clientes precisamente 23 476 voos semanalmente à volta do globo. Neste verão, as companhias aéreas do Grupo Lufthansa irão ligar 308 destinos em 103 países através das suas placas giratórias em Frankfurt, Munique, Zurique, Viena e Bruxelas, mas também através de muitas rotas ponto-a-ponto. Estes serviços serão complementados com mais de 18 000 voos em regime de code-share com 30 companhias aéreas parceiras, oferecendo aos passageiros uma rede que praticamente dá a volta ao globo. Os horários de verão de cada uma das companhias aéreas do Grupo são válidos entre domingo, 26 de março de 2017 e sábado, 28 de outubro de 2017.

A Lufthansa está a acrescentar novos destinos turísticos atrativos à sua rede europeia para o verão de 2017. A Lufthansa transporta os seus passageiros de lazer para as “melhores semanas do ano” em voos regulares – seja para uma férias na praia, férias de aventura ou uma escapadinha.

A partir do final de março de 2017 e pela primeira vez, haverá três voos por semana de Frankfurt para Santiago de Compostela (Espanha). Bordeaux (França) estará no horário da Lufthansa a partir de Frankfurt duas vezes por semana para os amantes do vinho e do sol. Os voos partem às 5as e aos domingos para a metrópole no rio Gironda, a capital económica, política e cultural do sudoeste de França.

A Lufthansa oferece voos para Shannon (Irlanda) uma vez por semana a partir de Frankfurt. Shannon no Condado de Clare, uma das regiões de lazer mais populares da Irlanda.

O programa dos destinos de verão a partir de Frankfurt completa-se com Pula na Croácia e com Heringsdorf, uma estância de veraneio no Báltico.

Para os fãs da ilha das flores, a Lufthansa passa agora a oferecer voos para o Funchal (Portugal) a partir de Frankfurt durante todo o ano, não somente no inverno. E o voo Frankfurt–Paderborn volta ao plano de voos da Lufthansa.

A começar neste verão, a Lufthansa vai aumentar a sua rede de destinos a partir de Munique para incluir dois destinos fantásticos. A começar a 28 de março de 2017, haverá seis voos por semana de Munique para Nantes, em França. Adicionalmente, no início das férias da Páscoa, a 9 de abril de 2017, a Lufthansa irá oferecer voos, pela primeira vez, a partir de capital da Baviera para Santiago de Compostela.

A partir de 27 de março de 2017, também haverá voos a partir de Frankfurt todas as 2as, 5as e 6as feiras para este local de peregrinação em Espanha. Neste verão os viajantes podem também usar, pela primeira vez, um voo direto para Marraquexe. Haverá dois voos por semana (às 6as e aos sábados) para esta cidade real marroquina, muito popular entre os amantes da cultura.

Além destes novos destinos, o horário de verão vai também ser aumentado com mais voos para outros destinos populares. Haverá aumento de frequências semanais para Malta, Colónia, Dublin, Sibiu, Genebra, Graz e São Petersburgo.

Os fãs da América do Norte terão ao seu dispor voos para Montreal, no Canadá, e Denver, nos EUA. Há também algo especial para os passageiros da Lufthansa a viajar para Boston – a partir de 14 de março de 2017, o novo avião A350-900 da Lufthansa irá voar para esta cidade no Massachusetts. Um terceiro serviço do A350-900 irá começar para Mumbai (Bombaim) em meados de abril.