A dupla internacional Sandra&Ricardo comemoram mais um ano como dueto com o seu espetáculo #23Aniversário na próxima sexta-feira, dia 25, pelas 22 horas, no Auditório do Jardim Municipal, onde o duo irá dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos artistas entre as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

Sandra&Ricardo assinalam 23 anos de carreira com espetáculo