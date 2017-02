Sandra&Ricardo estreiam Vídeo Clip junto ao Maestro Oscar S’León

Esta quarta-feira,dia 1, a partir das 18h00, a Sala de Conferências do Hotel Castanheiro, no Funchal, será o palco de estreia da Madeira para o mundo. Os artistas internacionais Sandra&Ricardo apresentam oficialmente o video clip “Un canto para ti hermano”, canção interpretada junto ao Maestro Oscar D’ León “El Sonero del mundo”, presente no quinto álbum do dueto.

Gravado em várias cidades, entre Venezuela e Portugal, o vídeo contou com o apoio e a participação de vários elementos que enriqueceram esta produção, ressaltando a Fundação Danzas LusoVitorianas, Juan Gonzalez e as meninas do zumba, e do pessoal do canal NaMinhaTerra.com, elementos importantes na post-produção do audiovisual. Com imagens chamativas e representativas de ambos os países, esta produção não deixa atrás a alegria e a boa vontade que os irmãos sempre tem procurado oferecer nos palcos onde se apresentam.

Esta canção é o reflexo de uma amizade de mais de dez anos, que virou em canção. O maestro Oscar D’ León, junto ao seu manager Oswaldo Ponte, madeirense emigrado a mais de quarenta anos, quiseram apoiar a mensagem de agradecimento aos povos estrangeiros, em especial ao português, que tem oferecido tanto a Venezuela, e aos venezuelanos, povo simples que recebeu a todos com os braços abertos.

“Foi criada para ser um hino de amizade e de união entre os povos. Não interessa onde nasceste, de onde vieste o importante é ter objetivos comuns, trabalhar juntos pelo progresso de um país, do mundo. Neste momento histórico que vivemos, é preciso semear valores, e acabar com a discriminação, o bullying e o ressentimento”, apontou a cantora Sandra.

“Não foi fácil produzir este vídeo. Foi um grande desafio pela quantidade de participantes e obstáculos que sobrepassamos, deu para conhecer personalidades influentes no meio musical, sobretudo nos Estados Unidos da América, e aqui está o resultado do trabalho em equipa, quando é feito com amor, paixão e compromisso”, destacou Ricardo.

Sandra&Ricardo continuam assim a promoção do seu quinto álbum +de20, tourneé que já chegou até a África do Sul, Reino Unido, Espanha, e grande parte de Portugal, e que para este ano marcará presença em muitas outras terras onde se encontram as comunidades madeirenses, é não só.