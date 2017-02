Porto volta a ser a Cidade das Camélias

De 4 a 11 de março, o Porto transforma-se na “Cidade das Camélias” e apresenta uma semana inteira de programação exclusivamente dedicada à flor. Serão mais de 40 atividades dispersas por vários locais da cidade, desde espetáculos de dança e de teatro, concertos, visitas guiadas, exposições, workshops, palestras, instalações artísticas, entre muitas outras.

O ponto alto da programação será a 22.ª edição da Exposição de Camélias do Porto, que este ano se estreia no Palácio da Bolsa, no fim de semana de 4 e 5 de março. No sábado, pode ser visitada entre as 14,30 horas e as 19 horas. No domingo, o encerramento é à mesma hora mas a abertura está marcada para às 10 horas.

A Exposição e a Semana das Camélias do Porto são uma organização da Câmara do Porto, através do seu Pelouro do Ambiente e da Porto Lazer, em conjunto com a Associação Portuguesa das Camélias.