Mais de 50% dos portugueses tira fotografias todos ou quase todos os dias

O estudo “Tecnologia sem Férias”, promovido pela Samsung, revela que mais de metade dos inquiridos tira fotografias todos ou quase todos os dias com o smartphone. Os portugueses tiram, em média, 17 fotografias com o smartphone por semana, valor que aumenta para 29 quando se encontram em férias.

Quando questionados sobre a partilha de fotografias tiradas com o smartphone, perto de 30% revela que partilha sempre ou muito frequentemente as fotografias que tira nas redes socias, valor que sobe para 42% junto daqueles que têm o Instagram como a rede social mais utilizada.

Ainda sobre a partilha das fotografias nas redes sociais, 20% dos inquiridos revelaram que utilizam sempre ou muito frequentemente filtros nas fotografias antes de as publicar, de forma a melhorá-las e a torná-las mais atrativas.

A moda das selfies ainda prevalece junto dos portugueses, principalmente junto do público feminino e mais jovem, com 64% dos inquiridos a admitir que tira selfies com regularidade e, em média, em cada dez fotografias tiradas com o smartphone, quatro são auto-retratos.

Já os equipamentos adicionais para tirar fotografias não fizeram tanto sucesso junto dos portugueses, sendo que 73% dos inquiridos referiu não utilizar nenhum. Entre os que utilizam, os selfie stick (20%) e as proteções aquáticas (8%) foram os mais mencionados.

Quando questionados sobre o que mais gostam de fotografar para colocar nas redes sociais, a “praia” e o “mar” são os conteúdos favoritos. Já as fotografias tiradas em ginásios são as menos apreciadas.

Top 5 das fotografias que os portugueses mais gostam de fotografar para partilhar

1) praia/mar (75%);

2) pôr-do-sol (55%);

3) pessoas (52%);

4) campo/montanhas (50%);

5) monumentos/edifícios históricos (47%).

Top 5 das fotografias que os portugueses menos gostam de ver partilhadas

1) ginásios, (32%);

2) bebés/crianças (28%);

3) frases (22%),

4) comida (20%)

5) carros, motas, aviões, barcos e outros veículos (19%).