Embargo parcial das obras do Savoy

De acordo com um comunicado emitido pelo Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal do Funchal,«após visita de fiscalização à obra denominada de “Savoy Palace”, ocorrida a 11 de agosto com a finalidade de confirmar o executado em relação ao projeto, e após a análise do relatório produzido pela Divisão de Fiscalização Municipal, a Câmara Municipal do Funchal informa que foram detetadas alterações executadas em desconformidade com o projeto aprovado, tendo sido executado o embargo parcial das obras até regularização final do procedimento».