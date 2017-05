Samsung junta-se aos ‘gigantes’ nos carros autónomos

A Samsung é a última empresa a juntar-se ao rol de tecnológicas na estrada para realizar testes com carros autónomos. A autorização necessária para o efeito foi garantida esta semana junto das autoridades sul-coreanas, o que deixa a gigante em linha com a concorrência, nomeadamente com a Google e a Apple, que já estão a testar os seus sistemas de condução autónoma.

A Samsung é a primeira empresa sul-coreana do universo da electrónica de consumo a garantir licença para a exploração de soluções de condução automatizada e vai utilizar veículos da Hyundai para ampliar as capacidades do seu leque de produtos que inclui sensores e tecnologias de deep-learning.

A estratégia da Samsung para o segmento deverá seguir a orientação tomada pelas restantes tecnológicas. De acordo com Young Sohn, director estratégico da gigante sul-coreana, “não há interesse em construir carros [mas sim] em desenvolver algoritmos, sensores, e computadores modulares que tornem os carros autónomos mais fiáveis, mesmo nas piores condições meteorológicas”.