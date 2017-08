Redes sociais influenciam 56% dos portugueses na hora de escolher o destino de férias

Segundo o estudo “Tecnologia sem Férias”, promovido pela Samsung, que analisou a forma como a tecnologia impacta as férias dos portugueses, 89% dos inquiridos apontou o smartphone como o aparelho tecnológico mais utilizado durante as férias. A câmara fotográfica foi apontada por 8% da amostra, seguido do computador (2%) e tablet (1%).

Durante as férias, o smartphone é maioritariamente utilizado para ver e tirar fotografias (92%), ver redes sociais (89%) e ver emails (69%). Quando questionados sobre que tipo de conteúdos/aplicações os inquiridos utilizam no seu smartphone durante as férias, “mapas” foi a aplicação mais referida (85%), seguida de guias de viagens (39%) e reserva de hotéis (38%). De salientar que 19% da amostra utilizada neste estudo demonstrou-se já disponível para pagar por estes conteúdos.

O estudo, para além da relação dos portugueses com a tecnologia durante as férias, procurou ainda perceber de que forma a tecnologia influencia a escolha do destino para os dias mais aguardados do ano. Para além do preço e o descanso, 56% dos inquiridos admite que a escolha do destino é muito/algo influenciada por publicações visualizadas em redes sociais, valor mais elevado na faixa etária entre os 19 e 34 anos.

O estudo “Tecnologia sem férias” revela ainda que estamos perante a upload generation,constantemente conectada, que vive experiências influenciada pelo conteúdo que pode partilhar. 22% dos inquiridos mencionou que tem como motivação na escolha do destino de férias o facto de o local permitir tirar boas fotografias para serem partilhadas nas redes sociais. Quase 90% dos inquiridos afirma que as fotografias partilhadas nas redes sociais são feitas através do smartphone.

17 é o número médio de fotografias tiradas por semana com o smartphone e mais de metade da amostra admitiu que, no momento de tirar fotografias, prefere tirar várias, de forma a selecionar posteriormente a melhor. Enquanto 51% dos inquiridos espera para ter ligação à internet, 31% publica a fotografia logo no momento em que é tirada.

Em termos de frequência de utilização de redes sociais: 94% dos inquiridos afirmam aceder ao Facebook todos ou quase os dias e 76% acedem todos ou quase os dias ao Instagram.