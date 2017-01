Samsung vai revelar resultado da investigação ao Galaxy Note 7

A decisão de suspender permanentemente as vendas do Galaxy Note 7 fazia a Samsung esperar uma queda de 5,1 mil milhões de dólares nos lucros operacionais dos primeiros nove meses do ano.

A empresa sul-coreana fez saber, em Outubro, que estava a investigar as causas das explosões nos equipamentos, tendo avançado com uma gigantesca operação de recolha dos aparelhos.

