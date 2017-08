Presidente da República enviou condolências ao Presidente finlandês Sauli Niinisto

“Foi com grande consternação que tomei conhecimento do ataque ignóbil ocorrido hoje em pleno centro da cidade de Turku.

Quero por isso manifestar a Vossa Excelência o meu maior repúdio por tão vil ataque, que condeno da forma mais veemente.

Quero também transmitir-lhe, em meu nome e em nome do Povo Português, sentidas condolências, bem como toda a solidariedade para com o seu Povo, e, de modo particular, para com a população de Turku.

Marcelo Rebelo de Sousa.”