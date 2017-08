Fibromialgia causa dores musculares, problemas de memória e fadiga

Fibromialgia é um distúrbio musculoesquelético. De acordo com o site WebMD, essa condição causa dores musculares e nas articulações, problemas de memória e de humor, além de fadiga.

Depois da osteoartrite, este é o segundo distúrbio musculoesquelético mais comum, mas, mesmo no mundo da medicina, ainda há dúvidas sobre esta doença.

Até o momento, não existe cura para a fibromialgia. As mulheres possuem mais propensão a sofrer deste distúrbio do que os homens. Os sintomas são semelhantes aos da osteoartrite, por isso é importante compreender os sinais e fatores de risco para se certificar de que você consiga todo o tratamento necessário.

Fatores de risco

De acordo com a Clínica Mayo, existem três principais fatores de risco que podem aumentar a possibilidade de você ter fibromialgia. Estes são:

Gênero. As mulheres desenvolvem o distúrbio com mais frequência do que os homens.

Doença reumática. Ter artrite reumatoide ou lúpus pode aumentar suas chances.

Histórico familiar. Se alguém de sua família sofre de fibromialgia, você tem mais chances de ter a doença.

Idade. Esta síndrome é mais comum em mulheres de 30 a 50 anos de idade.

Sintomas

Esta doença muitas vezes causa fadiga e dor generalizada. Pode dar a sensação de que algumas partes do corpo estão sobrecarregadas. Ela também pode influenciar hábitos de sono e causar depressão. Eis alguns outros sintomas:

• Secura na boca, nariz e olhos

• Dores de cabeça crónicas

• Hipersensibilidade ao frio e/ou calor

• Incapacidade de concentração

• Dor abdominal

• Síndrome do intestino irritável

• Dormência ou formigamento nas mãos e nos pés

• Rigidez

• Incontinência

Tratamento

Para determinar se uma pessoa tem fibromialgia, o seu médico terá que fazer exames de sangue para eliminar outros problemas que podem causar dor e fadiga. Todas as outras possíveis causas devem ser eliminadas antes de um diagnóstico.

Se tem certeza que tem fibromialgia, aqui estão alguns conselhos da Clínica Mayo:

Antidepressivos. Essa medicação pode ajudá-lo com as dores e a fadiga que surgem com a fibromialgia. Certifique-se de consultar seu médico antes de tomar uma decisão.

Analgésicos. Podem ser usados para diminuir o desconforto e te ajudar a dormir melhor. Pode ser qualquer medicamento, desde ibuprofeno a medicamentos para aliviar a dor que necessitem de receita.

Anticonvulsivos. Estes medicamentos podem ajudá-lo a reduzir a dor causada pela fibromialgia.