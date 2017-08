Previsível atraso no controlo de passaportes devido à greve

No âmbito da greve anunciada para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nos dias 24 e 25 de Agosto, a ANA Aeroportos de Portugal informa os passageiros que «devido à greve convocada pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para os dias 24 e 25 de Agosto, e ao elevado tráfego que se regista nos aeroportos nesta altura do ano, é previsível que os procedimentos de controlo de passaportes prestados pelo SEF sofram atrasos, os quais afetarão os passageiros para os seguintes destinos:

Bulgária, Croácia, Ilhas Faroé, Irlanda, Reino Unido, Roménia, Rússia, Turquia, Ucrânia e todos os voos para fora da Europa.

Assim, a ANA recomenda aos passageiros que tenham voos para os referidos destinos no período abrangido pela greve, que cheguem ao aeroporto com, pelo menos, quatro horas de antecedência em relação à hora do seu voo. Aconselha também que, em caso de dúvida, os passageiros contactem as suas Companhias».