Sandra&Ricardo em concerto “Notas de Natal”

Antes de acabar 2016, os artistas Sandra&Ricardo ofereceram dois Concertos de Natal. A dupla é convidada especial, nesta quarta-feira, dia 28, ao Concerto “Notas de Natal”, promovido pelo Grupo da Casa do Povo de São Martinho, com a direção da Mestrina Vanessa Câmara e Mtro. Vitor Costa, e que vai realizar-se na Paróquia da Nazaré, às 19h30. Entretanto, na quinta-feira 29, às 20h30, marcam presença na Igreja Matriz da Ribeira Brava, junto ao Coro Paroquial da Ribeira Brava e do Campanário, e a Orquestra Bandolinística Ribeirabravense, sob a orientação do Mtro. Eleutério Silva.

Recentemente, os artistas estrearam o seu video “Un canto para ti hermano”, junto a Oscar D’ León “El Sonero del mundo”, filmado entre Portugal e Venezuela, uma música de agradecimento entre os povos e as comunidades portuguesas pelos quatro cantos.

Também apresentaram o video da canção “El Tamborilero”, filmado nas decorações do Funchal, e presente no CD Lapinha, do reconhecido músico desaparecido Luís Filipe Aguiar.

Agradecidos pelo apoio do público as experiências desenvolvidas, Sandra&Ricardo fazem um balanço deste ano. “Vivemos uma fase de mudanças, onde os obstáculos foram ultrapassados pelas iniciativas positivas que nos levaram em tournée a espaços desconhecidos musicalmente. Com grande satisfação estivemos no Reino Unido, na África do Sul, e regiões espanholas e portuguesas que não conhecíamos, como Andaluzia, Algarve, Alentejo, e parte do Minho”, apontou o cantor Ricardo.

Com a intenção de aproximar os povos a través das diferentes ferramentas sociais e comunicacionais, a dupla de artistas portugueses nascidos na Venezuela realizam dois programas de rádio (Vuelo Musical e 100% Portugal) que são transmitidos desde a sua cidade natal e continuam com a produção de Oye mi Canto, transmitido desde a ilha da Madeira para todo o mundo.

“Como uma homenagem aos nossos, e a todos os estrangeiros que em terras alheias fazem um excelente trabalho, apresentamos Oye mi Canto, e prometemos muitas surpresas para o próximo ano. Continuamos com a nossa tripla AAA: Acreditar-Aproximar-Arrasar”, ressalta Sandra.

Não querem adiantar muito mais sobre as próximas iniciativas que desenvolveram, mas entretanto afirmam que continuarão com o Ciclo de Concertos “Herança Semeada”, junto a bandas e orquestras das regiões onde se apresentem, e a expansão do seu trabalho artístico-musical pelos cinco continentes.