Ponta Delgada discute a Estratégia Turismo 2027

No decorrer dos últimos meses, a Estratégia para o Turismo 2027, em construção, esteve em debate. Os Laboratórios Estratégicos de Turismo (LET) foram parte integrante desse processo, que culmina, no dia 4 de janeiro de 2017, com o LET nos Açores, em Ponta Delgada. O evento que tem como organizadores o Turismo de Portugal em parceria com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores vai discutir publicamente, a Estratégia para o Turismo 2027 (ET 27), no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

Os Laboratórios Estratégicos de Turismo são espaços de discussão pública que promovem a partilha de conhecimento, identificação de áreas críticas e o desenho de soluções, e que resultam na delimitação de prioridades estratégicas através de contributos para a ET 27, considerando as especificidades e debatendo as tendências e desafios de âmbito regional, nacional e internacional.

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal faz um balanço extremamente positivo destas iniciativas. “A Estratégia para o Turismo 2027 foi, sobretudo, mecanismo gerador de sinergias por forma a potenciar o efeito catalisador do Turismo. Foi, por isso, importante ouvir, debater e alinhar com todos os agentes do setor as diversas atividades com as quais é necessário trabalhar em conjunto, colaborar de forma sistemática e natural. A responsabilidade é de todos nós. A nossa ambição é que o turismo e a economia nacional beneficiem desta que é uma das atividades mais geradoras de riqueza e emprego em Portugal ”, vincou.

Aquando da apresentação da ET27, em maio, os LET foram organizados nas 7 regiões turísticas, além de três LET temáticos, onde se abordaram assuntos como o “Conhecimento, Emprego e Formação“, “Competitividade e Inovação no Turismo” e “Tendências e Agenda Internacional“. Com o objetivo de construir um referencial estratégico para o Turismo em Portugal na próxima década.

O documento final com os contributos dos vários players deverá ser apresentado no primeiro trimestre de 2017.