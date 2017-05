“Can’t Skip Portugal” com investimento de 10 milhões de euros

A nova campanha de promoção internacional “Can’t Skip Portugal”, lançada ontem, dia 9 de maio, implica um investimento de 10 milhões de euros por ano, de acordo com a informação veiculada pelo Turismo de Portugal (TP).

A campanha tem por base quatro filmes e vai passar exclusivamente em meios digitais, promovendo Portugal nos mercados do Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Brasil, EUA, China, Holanda, Itália, Irlanda, Rússia, Canadá, Índia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Áustria, Bélgica e Polónia.

““Can’t Skip Portugal” aposta na mensagem de que já não há como passar ao lado de um destino como este: autêntico e único, com tanto para ver, provar, sentir e experimentar. É deste raciocínio que nasce o mote da campanha”, explica o TP em comunicado.

A nova campanha de promoção internacional foi apresentada ontem, numa sessão que decorreu no Teatro São Luiz, em Lisboa, e que contou com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, do presidente do TP, Luís Araújo, do realizador dos filmes, Pedro Varela, e do diretor-executivo, Tomás Froes.

“Esta é uma campanha marcante, pela forma como equilibra o discurso mais emocional e o associa ao nosso país com a mensagem promocional que identifica claramente alguns dos nossos melhores atrativos. O facto de a campanha privilegiar os meios digitais, nomeadamente as redes sociais, significa também uma grande aposta no envolvimento direto das pessoas”, vinca Luís Araújo.