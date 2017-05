Açores investem cerca de 240 mil euros na construção de habitação social

A Secretaria Regional da Solidariedade Social, através da Direção Regional da Habitação, iniciou ontem a contratação de empreitadas, enviando convites a empresas de construção regionais, para a construção de duas moradias nos concelhos de Ponta Delgada e Lagoa e reabilitação de uma moradia no concelho da Povoação. O investimento total ascende a cerca de 240 mil euros.

Esta iniciativa insere-se no objetivo do Governo de dotar as famílias açorianas de melhores condições habitacionais e contribuir para a requalificação e preservação do parque habitacional da Região, bem como para a dinamização do setor da construção.