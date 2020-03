CMF suspende pagamento de rendas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai suspender o pagamento de rendas de habitação social até 30 de Junho de 2020, em todos os fogos municipais sob gestão da autarquia. É uma das medidas “que têm vindo a ser implementadas ao longo das últimas semanas para apoiar as famílias na resposta à pandemia de COVID-19″. São 1200 as famílias no município que podem aceder à suspensão, desde que o solicitem, sendo que a liquidação dos valores em causa será efectuada sem penalizações num período até 12 meses.

“Esta é a principal medida de um pacote dirigido às cerca de 1200 famílias que usufruem de habitação social no Funchal assegurada pelo Município, o qual inclui ainda, conforme já foi anunciado, um aumento, por 30 dias, do prazo limite para pagamentos de todas as rendas ao Município, e a priorização dos processos de reavaliação do valor da renda para os agregados familiares que vejam alteradas as suas condições socioeconómicas. Ou seja, na prática, quem tiver um decréscimo de rendimentos provocado por esta crise, terá a sua renda reduzida, como consequência da reavaliação”, assinala o presidente Miguel Silva Gouveia. “Todos os utentes da SocioHabitaFunchal poderão, desde já, solicitar a suspensão do pagamento de rendas até 30 de junho de 2020. Nos próximos três meses, estes não terão, assim, de pagar a respetiva renda social, tendo depois um ano para regularizar esse pagamento, de forma diluída e sem quaisquer penalizações.”