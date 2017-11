Apreensão de mais de mil doses de cannabis

Shares

O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal do Fundão, ontem, dia 2 de novembro de 2017, no concelho de Penamacor, identificou dois homens, com 33 e 46 anos, por tráfico de estupefacientes.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que durou cerca de três meses, foram realizadas três buscas domiciliárias e duas não domiciliárias tendo sido apreendido:

·2,6 quilos de cannabis (1040 doses);

·31 sementes de cannabis;

·Duas balanças digitais.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.