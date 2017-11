Índice de Bem-estar mantém a recuperação iniciada em 2013

Shares

Dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que o Índice de Bem-estar (IBE) da população portuguesa evoluiu positivamente entre 2004 e 2011, tendo registado uma inflexão em 2012. Recuperou no ano seguinte, estimando-se uma continuação de crescimento para 2016, ano em que terá atingido 123,7.

O IBE observa a evolução do bem-estar da população recorrendo a dois índices sintéticos, que traduzem duas perspetivas de análise: ‘Condições materiais de vida’ e ‘Qualidade de vida’.

Entre 2004 e 2012, estes dois índices evoluíram, genericamente, em sentidos opostos, com o primeiro a evidenciar uma tendência decrescente, e o segundo a apresentar uma tendência crescente. A partir de 2013 iniciaram uma evolução no mesmo sentido: o da melhoria do bem-estar, em Portugal.

Dos 10 domínios que integram o IBE, a ‘Educação’, a ‘Participação cívica e governação’ e o ‘Ambiente’ são as componentes do bem-estar com evolução mais favorável no período analisado. Inversamente, os domínios ‘Trabalho e remuneração’ e ‘Vulnerabilidade económica’ são aqueles cuja evolução foi mais desfavorável, embora tenham vindo a recuperar desde 2013.