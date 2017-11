Resultados da Operação “Idosos em Segurança 2017”

Shares

A Guarda Nacional Republicana durante o mês de outubro, na sua área de responsabilidade, realizou um conjunto de ações de sensibilização direcionadas aos idosos, com o objetivo de que estes adotem alguns procedimentos de segurança, no sentido de não serem vítimas de crimes, em particular de situações de violência, burlas, furtos e roubos.

Durante a operação foram empenhados militares das Secções de Programas Especiais e dos postos territoriais, tendo realizado mais de 3 400 ações de sensibilização, e contactado,pessoalmente, 33 642 idosos, quer nas residências, quer em centros de dia, lares, misericórdias, igrejas e em diversas entidades de saúde.

A GNR continuará, ao longo do ano, a acompanhar os idosos, através de visitas regulares às suas residências, no sentido de realizar mais ações de sensibilização, contribuindo assim para a melhoria do seu sentimento de segurança.