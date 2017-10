Detido por tráfico de estupefacientes em Samora Correia

Shares

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Samora Correia, na noite do dia 21 de outubro, deteve um homem com 21 anos, por tráfico de estupefacientes, naquela localidade.

A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento numa zona conotada com aquele tipo de ilícito, em que ao abordarem e revistarem o suspeito, os militares detetaram a droga dissimulada numa caixa de rebuçados, tendo sido apreendidas:

· 50 doses de haxixe;

· Uma navalha utilizada para o corte do estupefaciente.

O detido foi constituído arguido e prestou termo de identidade e residência.