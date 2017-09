2 detidos por furto em interior de residência em Famalicão

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Joane, deteve ontem, dia 19 de setembro, em flagrante delito, dois homens de 45 e 44 anos, por furto no interior de residência, em Vermoim – Vila Nova de Famalicão.

No seguimento de uma denúncia, os militares surpreenderam os suspeitos, um no interior da residência e outro já no seu exterior, na posse dos artigos entretanto recuperados: Um serviço de chá em porcelana; Um par de luvas; Várias ferramentas.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo a identidade e residência.