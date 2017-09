Novo Wine Museum inaugurado no Douro

A Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, nas Covas do Douro, abriu as portas do Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim. O novo espaço resulta de um sonho da coleccionadora, Fernanda Amorim, “em preservar a memória cultural da região do Douro partilhando-a com todos os amantes de vinho que a visitam”.

O edifício foi desenhado por Arnaldo Barbosa, considerado um dos “arquitectos do Douro” e os conteúdos estiveram a cargo da empresa de museologia MUSE, com a colaboração da Fundação Museu do Douro.

O espólio reflecte a tradição secular do Douro, agora apresentada num acervo representativo do ciclo produtivo do Vinho do Porto com peças dos séculos XIX e XX, reunidas ao longo vários anos por Fernanda Ramos Amorim.