Universidade dos Açores recebe Curso Intensivo de Segurança e Defesa

O Instituto da Defesa Nacional realiza, com o alto patrocínio do Governo Regional dos Açores, e em parceria com a Universidade dos Açores, no ano académico de 2017/2018, a quinta edição do Curso Intensivo de Segurança e Defesa (CISEDE) na Região Autónoma dos Açores.

O curso, ministrado em três módulos, realizar-se-á na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada e, em simultâneo, por vídeo-tele-conferência, em Angra do Heroísmo.

Foram abertas 25 vagas para as candidaturas individuais, sendo que os candidatos que satisfaçam os critérios gerais de seleção deverão formalizar a sua candidatura até ao dia 20 de outubro de 2017.

A sessão solene de abertura, a realizar no Auditório B da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, terá lugar no dia 17 de novembro, pelas 18h00. O 1º módulo do curso decorrerá nos dias 17, 20, 21 e 22 de novembro, da parte da tarde. Os módulos seguintes realizar-se-ão em fevereiro e abril de 2018.

A sessão solene de abertura será presidida pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Alves Cordeiro.