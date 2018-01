Presidente da Junta “bate o pé” contra fecho do posto dos CTT em Santo António

Shares

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António mostra-se indignado com o encerramento do posto dos CTT em Santo António. Rui Santos esteve, esta quinta-feira, na Assembleia da República a convite do deputado Paulo Neves, para tratar de assuntos relacionados com o encerramento do posto de CTT de Santo António.

A Junta pretende com esta ação “sensibilizar a comissão para a necessidade de se resolver a situação criada com o encerramento de posto da freguesia, uma vez que a solução encontrada pelos CTT, não resolve o problema, os dois balcões existentes não dispõem de todas a valências”.

Rui Santos não se conforma com o encerramento do posto e irá trabalhar para encontrar uma solução que resolva esta situação, estado disponível para em conjunto com a direção dos CTT, encontrar uma solução que sirva a população da freguesia.