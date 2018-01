Altice Portugal leva Inovação e Tecnologia à Madeira

Shares

Numa iniciativa conjunta de desenvolvimento tecnológico e económico, a Altice Portugale o Governo da Região Autónoma da Madeira anunciam, esta quarta-feira, a criação de um polo da Altice Labs na Ribeira Brava, na Startup Madeira, com o objetivo de contribuir para a capacidade competitiva da Região Autónoma da Madeira (RAM), num compromisso ainda mais sólido e agora reforçado. Este polo de base científica e tecnológica permitirá, a partir do modelo da Altice Labs, dinamizar o ecossistema tecnológico local e criar condições para o nascimento de raiz de soluções de inovação e tecnologia de ponta que posicionarão a RAM como alavanca de atração de talento, saber e exportação de inovação.

Atuando como plataforma de agilização de um ecossistema de parcerias empresariais e institucionais com os stakeholders de maior prestígio e competência, permitirá uma intervenção multidisciplinar na promoção da cultura tecnológica, na inovação e no empreendedorismo.

Este polo é uma extensão da própria Altice Labs, que conta com mais de 700 profissionais altamente qualificados em I&D e preparados para a investigação e o desenvolvimento de soluções avançadas de Telecomunicações e Sistemas de Informação, sendo ainda uma referência no mercado global, com produtos e soluções em 35 países, nos quatro continentes, abrangendo um universo de mais de 250 milhões de utilizadores. Altice Portugal reforça compromisso com a Região Autónoma da Madeira.

A Altice Portugal tem vindo a reiterar o seu compromisso com a RAM, onde se posiciona como uma referência tecnológica e importante agente de desenvolvimento socioeconómico, promovendo a aproximação à comunidade madeirense e reforçando o seu investimento na região. Ano após ano, a Altice Portugal tem contribuído para o crescimento e progresso da RAM, com um investimento avaliado em cerca de 25 milhões de euros nos últimos cinco anos, numa lógica global de impulsionamento do desenvolvimento económico, social e tecnológico em Portugal.

Face à importância estratégica da RAM, a Altice Portugal tem vindo a privilegiar a expansão da rede de fibra ótica na Madeira, onde foram já passadas mais de 81 mil casas em toda a região, a qual conhecerá em 2018 uma cobertura de 70% em fibra ótica. Já o concelho do Funchal ficará totalmente coberto até final deste mês de janeiro.

Também a rede móvel tem sido objeto de fortes investimentos, que se materializam numa cobertura de 99,8% da população madeirense, na rede 2G, e de 98%, na rede 4G. No último trimestre de 2017, foi efetuado um importante investimento de modernização da rede móvel e ainda a introdução de tecnologia 4G+ em 24 sites dos concelhos com maior densidade. Até fevereiro deste ano estará ainda em curso um investimento na cobertura dos túneis mais recentes, incluídos nas vias expresso da RAM, nomeadamente no eixo Madalena do Mar – Calheta e no eixo S. Vicente Boaventura.