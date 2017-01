IVBAM com novo Laboratório Vitivinícola

O presidente do Governo Regional visitou as novas instalações laboratoriais do IVBAM, que incluem o Laboratório Vitivinícola e a Câmara de Provadores, e aproveitou o momento para enfatizar o papel decisivo do Instituto na promoção e apoio aos produtores, “sempre apontando para a excelência”.

Para Miguel Albuquerque, “isso só se consegue com o apoio tecnológico, a fiscalização e certificação do Instituto, através dos seus profissionais e das condições de trabalho que lhe são disponibilizadas”.A renovação, ao nível das instalações e dos equipamentos laboratoriais, foi concretizada através do Projeto “PEVAC Vinho – Plano Estratégico para a Valorização e Aumento da Competitividade do Sector Vinícola da Madeira”, no âmbito do programa comunitário “Intervir+”.

Este projeto visou, não apenas a adaptação de parte do edifício sede do IVBAM, de modo a acolher as novas instalações laboratoriais, que são responsáveis pelo controlo oficial dos produtos no âmbito das atribuições do IVBAM, tais como as DOP “Madeira” e “Madeirense” e as IGP “Terras Madeirenses”, “Rum da Madeira” e “Poncha da Madeira”, imprescindíveis à certificação de tais produtos, como também permitir a aquisição de equipamentos laboratoriais de ponta, aumentando assim a eficiência na resposta destes serviços e a sua eficácia e qualidade, destacando-se a determinação de diferentes metais nos produtos analisados, o que até agora só era possível através da subcontratação de serviços a entidades fora da Região.

Com estes serviços renovados, o IVBAM pretende contribuir para a sustentabilidade do sector vinícola e das bebidas espirituosas da RAM, setores estratégicos para a economia regional, consolidar e reforçar a sua afirmação nos destinos de exportação atuais, alavancando a conquista de novos mercados, colocando esta instituição ao nível das mais prestigiadas regiões vinícolas, nacionais e internacionais.