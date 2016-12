‘Saúde com rumo e reformas efetivas’ na tomada de posse de Pedro Ramos

O presidente do Governo Regional agradeceu ontem a Faria Nunes pelos “relevantes serviços” que prestou enquanto secretário regional da Saúde, lembrando que a sua saída deveu-se a “questões pessoais e de saúde”.

Da mesma forma que enalteceu a postura “eticamente relevante da Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, e respetiva equipa, ao se demitirem”.

“Acho correto”, sublinhou Miguel Albuquerque, uma vez que “sendo um lugar de confiança política, cabe ao novo titular designar os membros do Conselho de Administração”.

As declarações do presidente do Governo, questionado pela comunicação social, surgiram no final da tomada de posse do novo Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Para Miguel Albuquerque, a saúde tem um rumo e está a concretizar reformas efetivas. “Independentemente do que a oposição possa dizer, a saúde vai continuar a melhorar, centrada nos madeirenses e portosantenses”, concluiu.