O Representante da República para a R.A.M. , Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe hoje, dia 30 de dezembro, pelas 11h, no Palácio de São Lourenço, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Coronel Luis Nery, para apresentação de cumprimentos de despedida.

