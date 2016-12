Novo secretário regional da Saúde já tomou posse

O novo secretário regional da Saúde do XXII Governo Regional da Madeira tomou posse, na manhã de ontem, perante o presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e todos os membros do executivo regional.

Pedro Miguel Câmara Ramos é médico cirurgião e assumia nos últimos meses funções de diretor clínico no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, onde foi durante muito tempo diretor do serviço de urgência.

No seu discurso de tomada de posse afirmou assumir as novas funções com “espírito de missão”, lembrando a necessidade do trabalho em equipa. Pedro Ramos realçou ainda a importância da saúde enquanto um bem de todos.