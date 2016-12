“Unir esforços para melhor responder à população”

Na sequência dos contratos que foram quarta-feira assinados com as autarquias de Câmara de Lobos e da Calheta, ontem foi a vez dos Municípios de Santa Cruz e da Ribeira Brava assinarem o contrato interadministrativo que decorre da implementação do novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Tratou-se de uma cerimónia que “primou pelo consenso e pela vontade de trabalhar em prol da população e da satisfação das suas necessidades, em matéria de mobilidade”.

Referindo-se ao trabalho que foi desenvolvido, em parceria, entre a Direção Regional de Economia e Transportes e as autarquias presentes nesta assinatura, o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura fez questão de enaltecer o «grande sentido de responsabilidade» com que este processo foi tratado, assim como sublinhou a importância «do envolvimento dos municípios na discussão e na construção do que deverá ser a oferta futura do transporte público na Região, uma resposta que se deseja mais eficiente e adequada a quem tem de ser servido».

Eduardo Jesus sublinhou também que a grande mais-valia desta lei é, precisamente, a de «passar o foco do operador para o utente do transporte público», algo que, tal como referiu, só se consegue «quando temos a capacidade de ter, à mesma mesa, pessoas que se preocupam com o bem-estar da população». Entidades que, conforme frisou, estão mais próximas da população e sentem, naturalmente, no dia-a-dia, as necessidades que têm de ser atendidas.

Agradecendo a compreensão, o empenho, a participação e o contributo deixado pelas autarquias de Santa Cruz e da Ribeira Brava, ao longo deste processo, o governante salientou, ainda, que ficam abertas as portas para que se possa manter o diálogo a favor do novo modelo de mobilidade que está a ser, neste momento, equacionado para toda a Região.

Admitindo a dificuldade que seria assumir este processo sem partilha de responsabilidades com o Governo Regional, quer a autarquia da Ribeira Brava, quer a autarquia de Santa Cruz, manifestaram o seu agrado perante a assinatura deste contrato e reconheceram as vantagens que decorrem desta parceria para o futuro do transporte público que se deseja prestar, com qualidade, a cada munícipe.

Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, sublinhou o contributo prestado pela autarquia na elaboração deste contrato interadministrativo, assim como agradeceu a colaboração do Governo, considerando que, na base de todo este esforço, está o objetivo comum de melhorar, significativamente, a oferta pública de transporte no concelho.

Sublinhando a importância da partilha de opiniões para a valorização da oferta e, naturalmente, da sua qualidade aos cidadãos, Filipe Sousa reforçou, na ocasião, o facto de terem já sido incluídas, neste documento, 3 importantes carreiras que facilitam a mobilidade no município, concretamente no que concerne às zonas altas, o que, conforme sublinha, deixa antever que, no futuro, seja possível chegar a localidades que hoje se encontram isoladas, o que, naturalmente, é vantajoso para a população e vai ao encontro do que deve ser a politica de proximidade a todos os que residem em Santa Cruz.

Alinhando pelo mesmo ponto de vista, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava sublinhou a importância dos transportes públicos e, concretamente, das carreiras intermunicipais e intramunicipais no concelho, referindo que este contrato «abre um maior espaço de diálogo entre o Governo Regional e a própria autarquia» que se revela crucial para articular novas e melhores respostas a quem vive no município.

Ricardo Nascimento fez questão de referir-se a este contrato interadministrativo como «uma mais-valia para toda a Região e, especialmente, para a Ribeira Brava», que vê, assim, criadas as condições para evoluir numa solução mais equilibrada, eficiente e adaptada às necessidades das pessoas que vivem neste concelho.