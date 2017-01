Pedro Galvão Gouveia no estágio da Seleção Nacional

O nadador do CD Nacional, Pedro Galvão Gouveia, marcou presença este fim de semana no estágio promovido pela Federação Portuguesa de Natação no Complexo de Piscinas do Jamor. Uma concentração de treino com a integração de nadadores de seleção nacionais e alto rendimento de natação pura.

Este foi o primeiro de quatro estágios a ter lugar até maio e que servirão de preparação para o campeonato da europa de juniores, que se realizará em Israel entre 28 de junho e 2 de julho.