Resgate de praticante de parapente no Cabo Girão

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal da Marinha (MRSC Funchal) e com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM), conduziu durante o final de tarde de ontem, dia 23 de janeiro, uma operação de resgate de um praticante de parapente.

O individuo, de 45 anos e de nacionalidade russa, encontrava-se em dificuldades após ter caído no mar e ficado preso nos cabos do parapente, a cerca de 200 metros da orla costeira do Cabo Girão.

O alerta foi recebido pela Marinha, no MRSC Funchal, pelas 17h45, tendo sido de imediato empenhada uma embarcação da estação de salvamento marítimo da Capitania do Porto do Funchal (AMN-33-SG), com uma equipa de resgate a bordo.

O salvamento foi efetuado pelas 18h03, com o apoio de banhistas que já se encontravam no local, tendo o individuo sido conduzido na embarcação até à marina do Funchal, onde chegou pelas 18h37. O individuo apresentava sinais de hipotermia, pelo que foi evacuado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais do Funchal, ativada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.