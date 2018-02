Polícia Marítima apreende cerca de 32 kg de lapas na Madeira

Shares

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal desenvolveu, na manhã de 02 de fevereiro, no seguimento de várias ações de fiscalização e vigilância, uma ação de fiscalização na zona sul da ilha da Madeira, direcionada à pesca lúdica, especialmente à apanha de lapas em período de defeso.

Foi fiscalizado um individuo, na zona de Ponta do Sol, que se dedicava à apanha de lapas, tendo sido apreendidos 32,4 kg de lapas, as quais, após verificada a sua salubridade através do médico adstrito à lota do Funchal, foram doadas a uma instituição de solidariedade social, no Funchal.

Nesta operação foram empenhados dois agentes da Polícia Marítima e uma viatura descaracterizada.