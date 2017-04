Lapas e polvos apreendidos no Funchal

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal realizou, durante o dia 26 de abril, diversas ações de fiscalização no âmbito da pesca lúdica, direcionadas à apanha de lapas, das quais resultou a apreensão, como medida cautelar, de 45 kg de lapas e 9 kg de polvo (4 kg imaturo), assim como equipamento utilizado no mergulho.

Foram fiscalizados cinco indivíduos que se dedicavam à apanha de lapas, assim como de polvo, quer apeados, quer através de mergulho, os quais foram autuados por excesso de capturas, falta de licença, pescado imaturo e falta de boia de sinalização.